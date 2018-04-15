Шанхай возглавил рейтинг наиболее привлекательных для иностранцев городов Китая

ШАНХАЙ , 15 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев /. Шанхай шестой раз подряд возглавил рейтинг наиболее привлекательных для иностранцев городов материкового Китая . Второе и третье место поделили между собой города Пекин и Хэфэй (восточная провинция Аньхой). Соответствующее исследование с 2010 года проводится и публикуется Государственным управлением по делам иностранных специалистов КНР.

Этот рейтинг — единственный в Китае, который составляется целиком на основе опросов среди проживающих в Китае иностранных граждан. Исследование учитывает четыре основных показателя: политика в отношении экспатов, административные возможности местных властей, условия жизни и работы для иностранцев.

Нанкин и Результаты проводившихся с декабря 2017 года по февраль 2018 года опросов были частично представлены на состоявшейся в субботу в городе Шэньчжэнь 16-й конференции по международным профессиональным обменам. В десятку наиболее привлекательных для иностранцев городов материкового Китая попали Шанхай, Пекин, Хэфэй, Циндао , Шэньчжэнь, Ханчжоу , Сучжоу, Чэнду Гуанчжоу . Исследование охватило в этом году порядка 30 тыс. работающих в Китае иностранных специалистов. Рейтинг, в частности, учитывает также такие показатели, как политика приема на работу, защита прав и интересов иностранцев, поддержка стартапов, рабочая среда, продвижение возможностей, уровень заработной платы, качество государственных услуг, международная и мультикультурная среда, медицинское обслуживание и детское образование.

Шанхай в последние годы проводит активную политику по привлечению высококвалифицированных иностранных специалистов. В 2017 году свыше 80 тыс. иностранных граждан приняли участие в разработке инновационных продуктов и стартапов в мегаполисе.

Глобальный инновационный центр

В 2016 году правительство КНР поддержало проект превращения Шанхая к 2020 году в глобальный технологический и инновационный центр. Для достижения этой цели власти города принимают различные меры, направленные на поддержку инновационных проектов, научно-исследовательских работ, усовершенствование рыночного механизма коммерческого внедрения научных достижений, а также создание более благоприятных условий для привлечения талантливых кадров в сферу высоких технологий, в том числе из-за рубежа.

В 2018 году шанхайские власти значительно упростили процедуру получения иностранными специалистами разрешения на работу, а также начали выдавать самым высококвалифицированным иностранным кадрам визу сроком на 10 лет. На конец 2017 года, согласно официальной статистике, в мегаполисе по самым разным направлениям работали около 215 тыс. иностранных граждан. Это самый высокий показатель по Китаю.