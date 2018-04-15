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В Китае опубликованы пересмотренные общевоинские уставы НОАК
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В Китае опубликованы пересмотренные общевоинские уставы НОАК 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — Председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин подписал указ о публикации трех уставов — устава внутренней службы, дисциплинарного устава и строевого устава Народно-освободительной армии Китая /НОАК/, в которые были внесены поправки.
В общевоинских уставах /общее название вышеуказанных трех уставов/ делается акцент на всесторонней реализации идеи Си Цзиньпина об укреплении вооруженных сил и абсолютном руководстве народной армией со стороны КПК.
Пересмотренные уставы вступят в силу с 1 мая 2018 года. -0-
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