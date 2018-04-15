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В Пекине прошел международный полумарафон-2018
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В Пекине прошел международный полумарафон-2018 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)
Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)
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