В Пекине прошел международный полумарафон-2018

Пекин, 15 апреля / Синьхуа / — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)

Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)

Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)

Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)

Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)

Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)

Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)

Пекин, 15 апреля /Синьхуа/ — В воскресенье в Пекине прошел международный полумарафон, который стартовал на площади Тяньаньмэнь в центре китайской столицы. В мероприятии приняли участие более 20 тыс. любителей бега из 32 стран и регионов мира. (Синьхуа)