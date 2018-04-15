КНДР отмечает день рождения Ким Ир Сена

С раннего утра к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ несут цветы. Однако ни плакатов с изображением ракет, ни лозунгов воинственного содержания в городе нет, сообщает агентство. По случаю праздника в Пхеньяне открылась выставка цветов — специально выведенного вида орхидей, названных в честь основателя государства. На ней еще в прошлом году красовался макет ракеты, который в этом году был удален как «несоответствующий теме выставки в этом году». На выставке были замечены цветы, подаренные президентом Сирии Башаром Асадом по случаю праздника. При этом официальный Пхеньян пока никак не отреагировал на удар по Сирии, нанесенный западной коалицией.

Накануне в Пхеньяне прошло торжественное собрание, посвященное Дню Солнца. На нем отсутствовал лидер государства Ким Чен Ын, с речью выступил председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам. В своей речи он не стал упоминать успехи КНДР в ядерной и ракетной программах.