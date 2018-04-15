КНДР отмечает день рождения Ким Ир Сена 

ТОКИО, 15 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея, заметно снизив градус обычной военной риторики, отмечает день рождения Ким Ир Сена — деда лидера страны Ким Чен Ына, как главный праздник страны День Солнца, сообщило агентство Киодо.
С раннего утра к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансудэ несут цветы. Однако ни плакатов с изображением ракет, ни лозунгов воинственного содержания в городе нет, сообщает агентство. По случаю праздника в Пхеньяне открылась выставка цветов — специально выведенного вида орхидей, названных в честь основателя государства. На ней еще в прошлом году красовался макет ракеты, который в этом году был удален как «несоответствующий теме выставки в этом году». На выставке были замечены цветы, подаренные президентом Сирии Башаром Асадом по случаю праздника. При этом официальный Пхеньян пока никак не отреагировал на удар по Сирии, нанесенный западной коалицией.
Накануне в Пхеньяне прошло торжественное собрание, посвященное Дню Солнца. На нем отсутствовал лидер государства Ким Чен Ын, с речью выступил председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам. В своей речи он не стал упоминать успехи КНДР в ядерной и ракетной программах.
Это связано с предстоящими на следующей неделе переговорами лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также намеченной на конец мая — начало июня встрече Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.