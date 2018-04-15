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Весенние пейзажи в провинции Аньхой
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Весенние пейзажи в провинции Аньхой 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Хуаншань, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи городка Сисинань в районе Хуэйчжоу /провинция Аньхой, Восточный Китай/. (Синьхуа/Чжан Дуань)
Хуаншань, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи городка Сисинань в районе Хуэйчжоу /провинция Аньхой, Восточный Китай/. (Синьхуа/Чжан Дуань)
Хуаншань, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи городка Сисинань в районе Хуэйчжоу /провинция Аньхой, Восточный Китай/. (Синьхуа/Чжан Дуань)
Хуаншань, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи городка Сисинань в районе Хуэйчжоу /провинция Аньхой, Восточный Китай/. (Синьхуа/Чжан Дуань)
Хуаншань, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи городка Сисинань в районе Хуэйчжоу /провинция Аньхой, Восточный Китай/. (Синьхуа/Чжан Дуань)
Хуаншань, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи городка Сисинань в районе Хуэйчжоу /провинция Аньхой, Восточный Китай/. (Синьхуа/Чжан Дуань)
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