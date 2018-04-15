Весенние пейзажи в провинции Аньхой 

Хуаншань, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи городка Сисинань в районе Хуэйчжоу /провинция Аньхой, Восточный Китай/. (Синьхуа/Чжан Дуань)
Хуаншань, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи городка Сисинань в районе Хуэйчжоу /провинция Аньхой, Восточный Китай/. (Синьхуа/Чжан Дуань)
Хуаншань, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи городка Сисинань в районе Хуэйчжоу /провинция Аньхой, Восточный Китай/. (Синьхуа/Чжан Дуань)
Хуаншань, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи городка Сисинань в районе Хуэйчжоу /провинция Аньхой, Восточный Китай/. (Синьхуа/Чжан Дуань)
Хуаншань, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи городка Сисинань в районе Хуэйчжоу /провинция Аньхой, Восточный Китай/. (Синьхуа/Чжан Дуань)
Хуаншань, 14 апреля /Синьхуа/ — На фото — весенние пейзажи городка Сисинань в районе Хуэйчжоу /провинция Аньхой, Восточный Китай/. (Синьхуа/Чжан Дуань)