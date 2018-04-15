Фестиваль любовных песен народности мяо в провинции Гуйчжоу

Цзяньхэ, 14 апреля / Синьхуа / — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай / в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)

Цзяньхэ, 14 апреля /Синьхуа/ — В уезде Цзяньхэ Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного района провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ в эти дни проходит Фестиваль любовных песен народности мяо. (Синьхуа/Ян Вэньбинь)