Пешеходная дорога над парками и лесами в провинции Фуцзянь

Фучжоу, 14 апреля / Синьхуа / — Эта 19-километровая пешеходная дорога установлена прямо над лесами в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай /. С нее туристы могут увидеть каждый уголок местных ландшафтных парков. (Синьхуа/Вэй Пэйцюань)

Фучжоу, 14 апреля /Синьхуа/ — Эта 19-километровая пешеходная дорога установлена прямо над лесами в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. С нее туристы могут увидеть каждый уголок местных ландшафтных парков. (Синьхуа/Вэй Пэйцюань)

Фучжоу, 14 апреля /Синьхуа/ — Эта 19-километровая пешеходная дорога установлена прямо над лесами в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. С нее туристы могут увидеть каждый уголок местных ландшафтных парков. (Синьхуа/Вэй Пэйцюань)

Фучжоу, 14 апреля /Синьхуа/ — Эта 19-километровая пешеходная дорога установлена прямо над лесами в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. С нее туристы могут увидеть каждый уголок местных ландшафтных парков. (Синьхуа/Вэй Пэйцюань)

Фучжоу, 14 апреля /Синьхуа/ — Эта 19-километровая пешеходная дорога установлена прямо над лесами в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. С нее туристы могут увидеть каждый уголок местных ландшафтных парков. (Синьхуа/Вэй Пэйцюань)

Фучжоу, 14 апреля /Синьхуа/ — Эта 19-километровая пешеходная дорога установлена прямо над лесами в городе Фучжоу /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/. С нее туристы могут увидеть каждый уголок местных ландшафтных парков. (Синьхуа/Вэй Пэйцюань)