Девять академиков провели лекции для школьников в провинции Чжэцзян

Чансин /пров. Чжэцзян/, 14 апреля /Синьхуа/ — Девять членов Академии наук Китая сегодня првоели в геологическом заповеднике «Цзиньдинцзы» в уезде Чансин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ научно-популярные лекции для более 100 школьников. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Чансин /пров. Чжэцзян/, 14 апреля /Синьхуа/ — Девять членов Академии наук Китая сегодня првоели в геологическом заповеднике «Цзиньдинцзы» в уезде Чансин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ научно-популярные лекции для более 100 школьников. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Чансин /пров. Чжэцзян/, 14 апреля /Синьхуа/ — Девять членов Академии наук Китая сегодня првоели в геологическом заповеднике «Цзиньдинцзы» в уезде Чансин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ научно-популярные лекции для более 100 школьников. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Чансин /пров. Чжэцзян/, 14 апреля /Синьхуа/ — Девять членов Академии наук Китая сегодня првоели в геологическом заповеднике «Цзиньдинцзы» в уезде Чансин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ научно-популярные лекции для более 100 школьников. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)

Чансин /пров. Чжэцзян/, 14 апреля /Синьхуа/ — Девять членов Академии наук Китая сегодня првоели в геологическом заповеднике «Цзиньдинцзы» в уезде Чансин /провинция Чжэцзян, Восточный Китай/ научно-популярные лекции для более 100 школьников. (Синьхуа/Хуан Цзунчжи)