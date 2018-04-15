В Шэньчжэне открылась 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров

Шэньчжэнь , 14 апреля / Синьхуа / — 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров открылась сегодня в Шэньчжэне /провинция Гуандун, Южный Китай/. В работе 2-дневного мероприятия примут участие более 4 тыс. профессиональных организаций, органов повышения квалификации, вузов, научно-технических предприятий и кадровых агентств из более чем 50 стран и районов мира.

Шэньчжэнь, 14 апреля /Синьхуа/ — 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров открылась сегодня в Шэньчжэне /провинция Гуандун, Южный Китай/. В работе 2-дневного мероприятия примут участие более 4 тыс. профессиональных организаций, органов повышения квалификации, вузов, научно-технических предприятий и кадровых агентств из более чем 50 стран и районов мира.

Шэньчжэнь, 14 апреля /Синьхуа/ — 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров открылась сегодня в Шэньчжэне /провинция Гуандун, Южный Китай/. В работе 2-дневного мероприятия примут участие более 4 тыс. профессиональных организаций, органов повышения квалификации, вузов, научно-технических предприятий и кадровых агентств из более чем 50 стран и районов мира.

Шэньчжэнь, 14 апреля /Синьхуа/ — 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров открылась сегодня в Шэньчжэне /провинция Гуандун, Южный Китай/. В работе 2-дневного мероприятия примут участие более 4 тыс. профессиональных организаций, органов повышения квалификации, вузов, научно-технических предприятий и кадровых агентств из более чем 50 стран и районов мира.

Шэньчжэнь, 14 апреля /Синьхуа/ — 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров открылась сегодня в Шэньчжэне /провинция Гуандун, Южный Китай/. В работе 2-дневного мероприятия примут участие более 4 тыс. профессиональных организаций, органов повышения квалификации, вузов, научно-технических предприятий и кадровых агентств из более чем 50 стран и районов мира.