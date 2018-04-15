Ещё
В Шэньчжэне открылась 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шэньчжэне открылась 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шэньчжэнь, 14 апреля /Синьхуа/ — 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров открылась сегодня в Шэньчжэне /провинция Гуандун, Южный Китай/. В работе 2-дневного мероприятия примут участие более 4 тыс. профессиональных организаций, органов повышения квалификации, вузов, научно-технических предприятий и кадровых агентств из более чем 50 стран и районов мира.
Шэньчжэнь, 14 апреля /Синьхуа/ — 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров открылась сегодня в Шэньчжэне /провинция Гуандун, Южный Китай/. В работе 2-дневного мероприятия примут участие более 4 тыс. профессиональных организаций, органов повышения квалификации, вузов, научно-технических предприятий и кадровых агентств из более чем 50 стран и районов мира.
Шэньчжэнь, 14 апреля /Синьхуа/ — 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров открылась сегодня в Шэньчжэне /провинция Гуандун, Южный Китай/. В работе 2-дневного мероприятия примут участие более 4 тыс. профессиональных организаций, органов повышения квалификации, вузов, научно-технических предприятий и кадровых агентств из более чем 50 стран и районов мира.
Шэньчжэнь, 14 апреля /Синьхуа/ — 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров открылась сегодня в Шэньчжэне /провинция Гуандун, Южный Китай/. В работе 2-дневного мероприятия примут участие более 4 тыс. профессиональных организаций, органов повышения квалификации, вузов, научно-технических предприятий и кадровых агентств из более чем 50 стран и районов мира.
Шэньчжэнь, 14 апреля /Синьхуа/ — 16-я Международная конференция по обменам в сфере трудовых кадров открылась сегодня в Шэньчжэне /провинция Гуандун, Южный Китай/. В работе 2-дневного мероприятия примут участие более 4 тыс. профессиональных организаций, органов повышения квалификации, вузов, научно-технических предприятий и кадровых агентств из более чем 50 стран и районов мира.
ИА Синьхуа: последние новости
Автобусы компании Anhui Ankai Automobile Company готовы к отправке в Саудовскую Аравию Новая книга социолога М.Элброу о роли Китая в будущем глобальном мире Китай поддержит участие зарубежных предприятий в строительстве порта свободной торговли в пров. Хайнань
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США712
В Британии раскрыли задачу удара по Сирии35
Пенс обвинил РФ в дезинформации95
Скрипалей отравили не «Новичком»7
«Удар по Сирии — тренировка перед настоящей стрельбой»132
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение