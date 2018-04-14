Полиция на юго-западе Китая конфисковала 30 кг метамфетамина

Куньмин, 14 апреля / Синьхуа / — Более 30 кг метамфетамина было изъято в провинции Юньнань /Юго-Западный Китай /. Об этом в субботу сообщила местная полиция.

В уезде Мэнла 8 апреля был задержан один подозреваемый, а также были конфискованы один внедорожник и 66 бутылок, в которых содержалось в общей сложности 30,78 кг метамфетамина.

Согласно данным полиции, подозреваемый попал в поле зрения после того, как был выявлен его тесный контакт с одним человеком в Мьянме

Провинция Юньнань является главным фронтом борьбы Китая с наркобизнесом, так как граничит с Золотым треугольником, известным повсеместным производством наркотиков и их незаконной торговлей.

В настоящее время ведется расследование данного дела. -0-