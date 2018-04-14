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В Китае выпущено 500 особей китайского осетра
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В Китае выпущено 500 особей китайского осетра 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ухань, 14 апреля /Синьхуа/ — 500 особей китайского осетра, разведенных в искусственных условиях, в субботу были выпущены в реку Янцзы на территории провинции Хубэй /Центральный Китай/ для увеличения популяции дикого китайского осетра.
В этот раз в реку Янцзы были выпущены китайские осетры в возрасте 1-9 лет.
Это 60-я подобная акция, проведенная Научно-исследовательским институтом китайского осетра при китайской корпорации «Санься», который уже выпустил более 5 млн особей осетра в дикую природу с 1980-х годов.
Китайский осетр считается одним из древнейших видов животных, и существовал еще 140 млн лет назад в эпоху динозавров. Он находится под государственной охраной высокого уровня. -0-
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