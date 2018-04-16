Бывший премьер Японии ожидает отставки Синдзо Абэ

"Ситуация стала очень опасная. Абэ вот-вот уйдет, может к концу нынешней сессии парламента (она завершается 20 июня — ред.)", — заявил Коидзуми в опубликованном в понедельник интервью на сайте популярного журнала AERA.

По словам бывшего премьера, на выборах лидера Либерально-демократической партии в сентябре на третий срок Абэ уже не выйти. «Это окажет влияние и на выборы в верхнюю палату в будущем году… Для Абэ это плохие выборы», — сказал Коидзуми.

В субботу в Токио прошел митинг с участием около 50 тысяч человек под лозунгами «Абэ в отставку!», «За мир!», «Нет изменениям девятой статьи конституции!». Агентство Киодо на следующий день опубликовало рейтинг правительства Японии во главе с Синдзо Абэ, который опустился до 37%.