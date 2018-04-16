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Бывший премьер Японии ожидает отставки Синдзо Абэ
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Бывший премьер Японии ожидает отставки Синдзо Абэ 

РИА Новости 23 минуты назад
ТОКИО, 16 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми ожидает отставки нынешнего главы японского правительства Синдзо Абэ в связи с падением его рейтинга и скандалом вокруг продажи частной компании за бесценок государственной земли.
"Ситуация стала очень опасная. Абэ вот-вот уйдет, может к концу нынешней сессии парламента (она завершается 20 июня — ред.)", — заявил Коидзуми в опубликованном в понедельник интервью на сайте популярного журнала AERA.
По словам бывшего премьера, на выборах лидера Либерально-демократической партии в сентябре на третий срок Абэ уже не выйти. «Это окажет влияние и на выборы в верхнюю палату в будущем году… Для Абэ это плохие выборы», — сказал Коидзуми.
В субботу в Токио прошел митинг с участием около 50 тысяч человек под лозунгами «Абэ в отставку!», «За мир!», «Нет изменениям девятой статьи конституции!». Агентство Киодо на следующий день опубликовало рейтинг правительства Японии во главе с Синдзо Абэ, который опустился до 37%.
Основное недовольство вызывают неоднократные сообщения японских СМИ о возможной причастности Абэ и его жены Акиэ, а также министра финансов страны Таро Асо к махинациям, связанным с покупкой государственной земли для частной школы по заведомо заниженной цене, а также обнаружение документов о деятельности сил самообороны Японии в Ираке, существование которых ранее отрицалось японским министерством обороны.
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