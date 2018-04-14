Когда русские взяли штурмом Пекин

Первой войной Российской империи в XX веке стал поход в Китай , когда наши войска приняли участие в первой международной операции против регулярных китайских войск, восставших ихэтуаней и не подчинявшихся никому формирований на территории Маньчжурии.

«Китайский пирог»

В конце XIX века огромная Цинская империя Китая оказалась в серьезном политическом и экономическом кризисе, чем и воспользовались европейские державы. Начало раздела «китайского пирога» было положено Японией , разгромившей Поднебесную в японско-китайской войне 1894-1895 годов. Поражение Китая стало сигналом и для других держав, навязавших Пекину систему неравноправных договоров.

Внутренние противоречия и бесцеремонная политика великих держав привела в 1900 году к восстанию, вошедшему в историю как восстание ихэтуаней (восстание «больших кулаков» или «боксерское восстание»).

Россия вела политику «особых условий». Стремясь играть на противоречиях великих держав, она старалась упрочить свое экономическое и политическое влияние в северо-восточном Китае. Учитывая, что российские промышленные товары не были конкурентноспособны в Европе, Китай представлял огромный рынок сбыта, а укрепление позиций в северо-восточном Китае открывало России дорогу к богатой природными ресурсами Корее

Основой для проникновения в Китай должна была стать Китайская Восточная железная дорога (КВЖД) и ее Южная ветка от станции Чанчунь до Порт-Артура (ЮКВЖД) и подписание с Китаем союзного договора.

Германии и Начавшееся восстание ихэтуаней вынудило русское правительство занять более жесткую позицию, как в защите непосредственно КВЖД, так и в участии в боевых действиях непосредственно против Пекина. Последнее больше диктовалось необходимостью не допустить чрезмерного усиления позиций в Китае Японии, Великобритании Франции . Волей-неволей Россия втягивалась в военный конфликт, ставший для нее первым в череде кровавых войн XX века.

Одним из ключевых событий в Маньчжурии стала оборона Харбина от войск Цицикарского правителя Шоу Шаня. За счет строительства железной дороги эта маленькая китайская рыболовецкая деревушка превратилась в достаточно важный экономический и транспортный центр северо-восточного Китая. Согласно русско-китайским соглашениям, русских войск в Маньчжурии не было. Оборону города вели части Охранной стражи Китайской Восточной железной дороги, состоявшие по большей части из казаков и отставных солдат.

Основная тяжесть боя выпала на долю 5-ой роты Охранной стражи под командованием поручика Апостолова. Защитники занимали ряд строений вокруг пристани и окопы для стрельбы с колена. Общее количество защитников Харбина не превышало 3300 человек.

У оборонявшихся не было артиллерии, а запас патронов был крайне незначителен. Китайские войска насчитывали не менее 8 тысяч человек с шестью орудиями и представляли весьма серьезную угрозу.

10 июля 1900 года Шоу Шань приказал уничтожить Харбин и никого не щадить. Уверенный в своей победе, он направил защитникам города послание с пожеланием сражаться так же храбро как и его войска. Первые разрозненные атаки китайских войск были отбиты ружейным огнем, но затем противник, подтянув артиллерию, вынудил подразделения Охранной стражи оставить часть своих позиций.

В ходе рискованной, но оказавшейся успешной контратаки, у китайских войск был отбит кирпичный завод, а главное — взяты два орудия с небольшим запасом снарядов к ним. Обстрел китайских позиций из трофейных орудий не имел значительного военного результата, зато произвел большой моральный эффект на китайское командование, заставив противника временно отказаться от новых атак и начать перегруппировку сил.

Таким образом, было выиграно драгоценное время, позволившее русскому командование подтянуть к Харбину дополнительные силы и устранить угрозу городу. 21 июля 1900 года на пароходах в город были переброшены войска генерала Сахарова и военная инициатива перешла в руки русского командования.

Штурм Таку

Одной из ключевых операций мировых держав против Китая стал захват в июню 1900 года фортов крепости Таку (Дагу), являвшихся «морскими воротами» Пекина. Поскольку было ясно, что гарнизон крепости готов выступить на стороне ихэтуаней, коменданту крепости был направлен ультиматум, подписанный представителями Японии, Великобритании, Франции, России и Германии.

Американская же сторона заявила о своем нейтралитете в предстоящем сражении. Поскольку ультиматум был отвергнут на борту канонерской лодки «Бобр», был выработан план военной операции против укреплений Таку.

Крепость имела 4 форта с более чем трехтысячным гарнизоном и от 170 до 190 орудий в основном устаревших систем. Однако мелководье исключало использование крупных кораблей против китайских укреплений и основную тяжесть боя предстояло выдержать канонерским лодкам и миноносцам, не имевшим броневой защиты.

Значительная роль в артиллерийской дуэли с фортами Таку сыграли три русские канонерские лодки «Бобр», «Кореец» и «Гиляк», в дальнейшем известные по событиям русско-японской войны. В разгар боя 203 мм снаряд с «Корейца» вызвал взрыв боезапаса на одном из фортов Таку. Значительно пострадала и сама канонерка, получив не менее шести прямых попаданий.

Примечательно, что именем погибшего в бою старшего офицера «Корейца» лейтенанта Буракова был назван взятый в Таку в качестве трофея китайский миноносец «Хай-Хуа», ставший впоследствии самым быстроходным кораблем русско-японской войны.

После подавления большей части артиллерии крепости, для захвата фортов Таку был высажен союзный десант (около 900 человек), где основную роль сыграли русские и японские части. И если японцы, попав под артиллерийский обстрел, понесли тяжелые потери, то роте поручика Станкевича удалось первой ворваться в крепость. Правда, первыми свой флаг подняли над павшими фортами англичане (у русских десантников не оказалось знамени и поручик прибил за неимением такового к флагштоку свой погон).

Падение Пекина

После штурма Таку Цинское правительство Китая официально объявило войну великим державам. По сути это была лишь констатация уже начавшейся войны. Необходимо отметить и крайне противоречивое отношение цинского правительства к восстанию. Если в начале Пекин пытался использовать ихэтуаней для борьбы против иностранного засилья, то когда тысячи ихэтуаней находились в столице и представляли немалую угрозу самому цинскому правительству, уже китайские власти решили изменить курс, используя теперь силы великих держав против восставших.

Взятие Таку открыло союзным войскам прямую дорогу на Пекин, который был взят 14 августа 1900 года. И вновь основную роль во взятии столицы Поднебесной сыграли русские части, сумевшие в ходе ночной атаки занять ключевую позицию в обороне противника и обеспечить успех общего штурма.

Несмотря на огромный численный перевес и наличие неплохого вооружения, отдельные китайские регулярные части и ихэтуани оказывали порой ожесточенное, но совершенно неорганизованное очаговое сопротивление, сводившее на нет все их преимущества.

Дальнейшие операции союзников после падения Пекина свелись к действиям против отдельных очагов восставших. Правда, русское командование отказалось от дальнейшего участия в военных действиях, стремясь как можно быстрее нормализовать отношения с Пекином и вернуться к политике последовательного экономического проникновения в Китай.

Хотя на территории Маньчжурии, где оставалась определенная угроза, русские войска провели ряд операций против хунхузов — маньчжурских бандитов, грабивших мирное население, и нередко вступавших в столкновения с охраной КВЖД.

Мир перед новой войной

После длительных переговоров 7 сентября 1901 года был подписан документ положивший конец конфликту. Китай обязывался выплатить контрибуцию в размере 450 млн лянов в течение 39 лет. Обозначалась территория Посольского квартала в Пекине, куда вход местному населению с оружием был воспрещен. Уничтожались китайские укрепления (прежде всего Таку) на пути от побережья к Пекину. Таким образом, военное поражение Поднебесной поставило страну в еще более сложные политические и экономические условия, став одним из этапов превращения Китая в полуколонию. Для русских солдат и офицеров — участников боевых действий в Китае, была учреждена специальная медаль «За поход в Китай». Серебряной медалью награждались непосредственные участники боевых действий против китайских войск, ихэтуаней и хунхузов, а светло-бронзовой представители воинских частей находившихся на театре военных действий, но непосредственного участия в боях не принимавшие.

Общие потери русской армии и флота в первой для России войне XX века составили по неполным данным около 3 тысяч человек — из них не менее 300 человек погибшими и умершими от ран. Боевые действия в Китае показали острую необходимость скорейшего завершения строительства железной дороги, связывавшей центральные районы России с Дальним Востоком.

С точки зрения военного искусства, действия против многочисленных и имевших нередко современное вооружение, но отличавшихся слабой дисциплиной и подготовкой к китайских войск, большого значения не имели. Рядом военных специалистов подчеркивалось, что легкая победа в Китае вскружила голову части российского военного руководства перед приближавшейся русско-японской войной.