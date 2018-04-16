Бывшему зампредседателя ПК СНП провинции Хэбэй предъявлено обвинение в получении взяток

Пекин, 16 апреля / Синьхуа / — Как сообщила в понедельник Верховная народная прокуратура /ВНП/ КНР, бывшему зампредседателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэбэй /Северный Китай/ Ян Чунъюну предъявлено обвинение в получении взяток.

По поручению ВНП КНР, второе отделение Народной прокуратуры города Тяньцзинь /Северный Китай/ предъявило обвинение против Ян Чунъюна на рассмотрение во втором тяньцзиньском городском Народном суде средней ступени.

Ян Чунъюн обвиняется в том, что во время нахождения на постах члена бюро комитета КПК провинции Хэбэй, зампредседателя хэбэйского провинциального правительства он злоупотреблял служебными полномочиями в интересах других лиц, за что получил взятки в виде денег и ценностей в особо крупном размере. -0-