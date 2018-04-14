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В первом квартале грузооборот портов в г. Циньчжоу вырос на 31,5 проц.
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В первом квартале грузооборот портов в г. Циньчжоу вырос на 31,5 проц. 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Циньчжоу /Гуанси/, 14 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года грузооборот портов в городе Циньчжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ достиг 23,911 млн тонн, увеличившись на 31,5 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщило городское правительство.
Циньчжоу /Гуанси/, 14 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года грузооборот портов в городе Циньчжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ достиг 23,911 млн тонн, увеличившись на 31,5 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщило городское правительство.
Циньчжоу /Гуанси/, 14 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года грузооборот портов в городе Циньчжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ достиг 23,911 млн тонн, увеличившись на 31,5 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщило городское правительство.
Циньчжоу /Гуанси/, 14 апреля /Синьхуа/ — В первом квартале 2018 года грузооборот портов в городе Циньчжоу /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ достиг 23,911 млн тонн, увеличившись на 31,5 проц. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщило городское правительство.
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