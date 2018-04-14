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Си Цзиньпин совершил инспекцию в провинцию Хайнань
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Си Цзиньпин совершил инспекцию в провинцию Хайнань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа
Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа
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