Си Цзиньпин совершил инспекцию в провинцию Хайнань

Хайкоу, 13 апреля / Синьхуа / — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа

Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа

Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа

Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа

Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа

Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа

Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа

Хайкоу, 13 апреля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и ЦВС КНР Си Цзиньпин с 11 по 13 апреля находился с инспекционной поездкой в провинции Хайнань /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа