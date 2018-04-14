Ян Цзечи провел переговоры с советником Индии по национальной безопасности А. Довалом 

Шанхай, 13 апреля /Синьхуа/ — Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Центрального комитета по иностранным делам Ян Цзечи сегодня здесь провел переговоры с советником Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.
Стороны единодушно выразили мнение, что после состоявшейся в сентябре прошлого года в Сямэне встречи председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в отношениях двух стран были достигнуты новые подвижки. Народы двух стран рассчитывают на всемерное и углубленное продвижение китайско-индийских отношений, это соответствует коренным интересам обеих сторон, а также идет на пользу стабильности, развитию и процветанию в Азии и мире. Сторонам необходимо решительно направлять двусторонние отношения в правильную сторону в духе достигнутых лидерами двух стран консенсусов, накапливать еще больше позитивной энергии, наращивать новое сотрудничество, создавать прекрасное будущее отношений двух стран. —0—