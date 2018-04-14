МИД КНР провел глобальную презентацию провинции Хэнань

Пекин, 13 апреля / Синьхуа / — В Министерстве иностранных дел КНР состоялось мероприятие в рамках глобальных презентаций данным министерством провинций, автономных районов и городов Китая, посвященное теме «Китай в новую эпоху: рука об руку с миром — пусть проявятся сильные стороны Хэнани».

Член Госсовета КНР , министр иностранных дел Ван И сообщил, что исторически провинция Хэнань была важным местом зарождения китайской цивилизации. В новую эпоху Хэнань является миниатюрной копией успехов китайских реформ и открытости. В последние годы провинция Хэнань стала важным транзитным пунктом на пересечении маршрутов «Пояса и пути», она установила торговые связи со свыше 200 стран и районов мира, в этой провинции размещаются 127 из 500 крупнейших мировых предприятий.

Ван И выразил уверенность, что за счет благотворного воздействия нового раунда реформ и открытости, а также с опорой на строительство «Пояса и пути» провинция Хэнань приобретет новую структуру, характеризующуюся всемерной внешней открытостью, создаст еще больше возможностей для продвижения сотрудничества Китая с зарубежьем.

На мероприятии выступили посол РФ в КНР Андрей Денисов , а также посол Люксембурга в КНР, посол Эфиопии в КНР и посол Чили в КНР. Они дали позитивную оценку важному выступлению председателя КНР Си Цзиньпина на ежегодной конференции Боаоского азиатского форума-2018, выразили высокую степень одобрения предложенным Си Цзиньпином важным мерам по дальнейшему расширению Китаем внешней открытости, а также надежду на достижение совместно с провинцией Хэнань новых ступеней в рамках «Пояса и пути», продвижение двустороннего дружеского обмена и взаимовыгодного сотрудничества.

На мероприятии присутствовали более 500 человек, включая заместителя министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэна, а также аккредитованные в Китае дипломатические представители свыше 150 стран, представители международных организаций в Китае, торгово-промышленных кругов, китайские и зарубежные эксперты и исследователи, а также корреспонденты СМИ. —0—