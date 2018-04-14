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МИД КНР провел глобальную презентацию провинции Хэнань
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МИД КНР провел глобальную презентацию провинции Хэнань 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 13 апреля /Синьхуа/ — В Министерстве иностранных дел КНР состоялось мероприятие в рамках глобальных презентаций данным министерством провинций, автономных районов и городов Китая, посвященное теме «Китай в новую эпоху: рука об руку с миром — пусть проявятся сильные стороны Хэнани».
Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И сообщил, что исторически провинция Хэнань была важным местом зарождения китайской цивилизации. В новую эпоху Хэнань является миниатюрной копией успехов китайских реформ и открытости. В последние годы провинция Хэнань стала важным транзитным пунктом на пересечении маршрутов «Пояса и пути», она установила торговые связи со свыше 200 стран и районов мира, в этой провинции размещаются 127 из 500 крупнейших мировых предприятий.
Ван И выразил уверенность, что за счет благотворного воздействия нового раунда реформ и открытости, а также с опорой на строительство «Пояса и пути» провинция Хэнань приобретет новую структуру, характеризующуюся всемерной внешней открытостью, создаст еще больше возможностей для продвижения сотрудничества Китая с зарубежьем.
На мероприятии выступили посол РФ в КНР Андрей Денисов, а также посол Люксембурга в КНР, посол Эфиопии в КНР и посол Чили в КНР. Они дали позитивную оценку важному выступлению председателя КНР Си Цзиньпина на ежегодной конференции Боаоского азиатского форума-2018, выразили высокую степень одобрения предложенным Си Цзиньпином важным мерам по дальнейшему расширению Китаем внешней открытости, а также надежду на достижение совместно с провинцией Хэнань новых ступеней в рамках «Пояса и пути», продвижение двустороннего дружеского обмена и взаимовыгодного сотрудничества.
На мероприятии присутствовали более 500 человек, включая заместителя министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэна, а также аккредитованные в Китае дипломатические представители свыше 150 стран, представители международных организаций в Китае, торгово-промышленных кругов, китайские и зарубежные эксперты и исследователи, а также корреспонденты СМИ. —0—
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