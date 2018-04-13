Ван И провел переговоры с министром иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Р. Пато

Ван И сообщил, что Китай поддерживает проведение Папуа-Новой Гвинеей неформальной встречи лидеров АТЭС этого года, намерен укреплять координацию и сотрудничество с Папуа-Новой Гвинеей в рамках АТЭС.

По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин в ноябре поедет в Папуа-Новую Гвинею для участия в неформальной встрече лидеров АТЭС. Сторонам необходимо использовать это в качестве возможности для углубления сотрудничества в рамках «Пояса и пути», совместной поддержки многосторонней торговой системы, содействия наступлению новой эпохи в отношениях стратегического партнерства двух стран.

Р. Пато сообщил, что народ Папуа-Новой Гвинеи с энтузиазмом ожидает приезд Си Цзиньпина в страну для участия в неформальной встрече лидеров АТЭС в ноябре этого года, намерен ускорить совместное с Китаем строительство «Пояса и пути», активно продвигать обмен и практическое сотрудничество во всех сферах. —0—