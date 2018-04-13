Ещё
Трутнев обсудил с главой МИД КНДР торгово-экономические отношения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трутнев обсудил с главой МИД КНДР торгово-экономические отношения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обсудил с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо торгово-экономические отношения между двумя странами, в том числе реализацию проекта «Хасан — Раджин», сообщил пресс-секретарь полпреда Тимур Чернышев.
"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-корейских торгово-экономических отношений, в том числе взаимодействие в области реализации совместного инфраструктурного проекта «Хасан — Раджин», вопросы финансового и логистического обеспечения взаимной торговли, ситуацию с гражданами КНДР, осуществляющими временную трудовую деятельность на территории РФ", — сообщил Чернышев.
"Подтверждена заинтересованность в активизации межрегиональных связей и обоюдная нацеленность на поиск решения существующих проблем в экономической сфере", — добавил он.
РЖД совместно с Северной Кореей реконструировали железнодорожную линию Хасан — Раджин (Наджин) (Россия — КНДР) и порт Раджин. Сообщалось, что к проекту может присоединиться и Южная Корея, которая благодаря ему сможет получать грузы из России, в том числе уголь, быстрее и дешевле. Однако Южная Корея приостановила участие в проекте в качестве одной из ответных мер на запуск Пхеньяном ракет.
Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка в интервью РИА Новости заявил, что южнокорейская сторона может получить половину доли РЖД в управляющей компании «РасонКонТранс» железнодорожного проекта РФ и КНДР, если присоединится к нему.
РИА Новости: последние новости
В Москве начались переговоры Лаврова и главы МИД КНДР Пекин назвал сообщения о строительстве военной базы на Вануату фейком Говорить о начале репрессий в руководстве КНДР пока рано, заявил эксперт
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств61
Захарова раскритиковала призыв Германии по РФ253
Украина пригрозила России по газу187
Умер юморист Андрей Жмакин50
Путин поговорил с Макроном64
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Определен исход конфликта Децла и Басты
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение