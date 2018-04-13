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Москва передала Минску портрет первого российского консула в Японии
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Москва передала Минску портрет первого российского консула в Японии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Посол России в Японии Михаил Галузин по просьбе Министра иностранных дел России Сергея Лаврова передал в дар Министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею портрет первого российского консула в Японии, уроженца Минской губернии Иосифа Гошкевича. Данный портрет написан российским художником Павлом Илышевым. Об этом сообщается на сайте Посольства Беларуси в России.
Посол Беларуси в Японии Руслан Есин, принимая подарок, отметил важность взаимной поддержки и усиления взаимодействия Беларуси и России в реализации совместных проектов, в том числе в Японии по увековечиванию памяти выдающегося дипломата, уроженца Беларуси Иосифа Гошкевича.
Дипломат подчеркнул, что Иосиф Гошкевич является пионером, который нес в Японии элементы просвещения, делился нашей славянской культурой, рассказывал о той жизни, которая существует вне Японии. Также выразил надежду на то, что совместными усилиями и при поддержке японской стороны в городе Хакодатэ будет установлен бюст выдающегося дипломата.
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