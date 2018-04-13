В Китае насчитывается 287 млн крестьян-мигрантов

Нанкин , 13 апреля / Синьхуа / — Общее количество крестьян-мигрантов в Китае по итогам 2017 года составило 287 млн человек, заявил заместитель министра трудовых ресурсов и социального обеспечения Цю Сяопин.

"Это на 23,91 млн человек больше, чем в 2012 году, то есть среднегодовой рост составил 4,8 млн человек или 1,8 процента", — сообщил замминистра в четверг в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ на всекитайском совещании руководителей канцелярий по работе с крестьянами-мигрантами и вопросам семейного сервиса.

За данный период доля людей, имеющих прописку в городе или поселке городского типа, отметил Цю Сяопин, возросла с 35,3 проц. до 42,35 проц., при этом новыми горожанами стали свыше 80 млн выходцев из села.

В основе работы с крестьянами-мигрантами должно быть обеспечение трудоустройства и предпринимательской деятельности их в городах, необходимо, чтобы они постепенно получили равный с городским населением доступ к основным общественным услугам, а также возможность обосноваться в городах, интегрируясь в местное общество, подчеркнул замминистра.

Также Цю Сяопин сообщил, что в Китае, по состоянию на 2016 год, в сфере семейного сервиса были заняты 25,42 млн человек, годовой оборот сектора составил 349,8 млрд юаней /1 ам. долл — 6,3 юаня/. Замминистра заявил о необходимости увеличения предложения услуг, улучшения качества услуг, реализации мер по поддержке предприятий семейного сервиса.