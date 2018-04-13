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Tencent создаст совместное предприятие с автопроизводителем Китая Changan на сумму $32 млн
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Tencent создаст совместное предприятие с автопроизводителем Китая Changan на сумму $32 млн 

ТАСС 46 минут назад
ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Китайский интернет-гигант Tencent создаст совместное предприятие с автопроизводителем Changan Automobile Group на сумму 200 млн юаней (порядка $32 млн), сообщила в пятницу газета China Daily. По словам участников сделки, цель совместной работы — «создание платформы для развития технологий „интернета автомобилей“.
Согласно условиям договора, доля телекоммуникационной компании Tencent составит 51% — компания вложит 102 млн юаней (около $17 млн). Остальные 49% принадлежат Changan — автопроизводитель инвестировал 98 млн юаней (порядка 15 млн юаней).
В сообщении отмечается, что совместное предприятие „будет заниматься созданием открытой платформы для развития технологий „интернета автомобилей“ (Internet of vehicles, комбинация „интернета вещей“ и возможностей мобильного интернета, нацеленная на создание „умных“ транспортных средств), систем больших данных и облачных сервисов“. Как сообщают участники сделки, в будущем это позволит „обеспечить транспортные средства комплексными решениями для большого спектра операционных задач“.
Tencent — китайская технологическая компания, основанная Ма Хуатэном в 1998 году в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай). Среди ее разработок — сеть обмена быстрыми сообщениями QQ, а также мессенджер WeChat. В 2018 году Ма Хуатэн был признан богатейшим человеком Китая. Согласно рейтингу самых богатых людей мира Hurun Global Rich List 2018, его состояние оценивается в $47 млрд
Changan Automobile Group — китайская автомобилестроительная компания, третий по величине автопроизводитель в КНР. Была основана в 1862 году в городе Чунцин (город центрального подчинения, Юго-Западный Китай).
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