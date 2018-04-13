Энергоблок №1 китайской АЭС «Линъао» установил новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации

Шэньчжэнь , 12 апреля / Синьхуа / — На 12 апреля 2018 года энергоблок №1 китайской атомной электростанции «Линъао» в провинции Гуандун /Южный Китай/ проработал без внеплановых остановок реактора 13 лет, а точнее 4381 день, установив новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации среди энергоблоков данного типа. (Синьхуа/Мао Сыцянь)

Шэньчжэнь, 12 апреля /Синьхуа/ — На 12 апреля 2018 года энергоблок №1 китайской атомной электростанции «Линъао» в провинции Гуандун /Южный Китай/ проработал без внеплановых остановок реактора 13 лет, а точнее 4381 день, установив новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации среди энергоблоков данного типа. (Синьхуа/Мао Сыцянь)

Шэньчжэнь, 12 апреля /Синьхуа/ — На 12 апреля 2018 года энергоблок №1 китайской атомной электростанции «Линъао» в провинции Гуандун /Южный Китай/ проработал без внеплановых остановок реактора 13 лет, а точнее 4381 день, установив новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации среди энергоблоков данного типа. (Синьхуа/Мао Сыцянь)

Шэньчжэнь, 12 апреля /Синьхуа/ — На 12 апреля 2018 года энергоблок №1 китайской атомной электростанции «Линъао» в провинции Гуандун /Южный Китай/ проработал без внеплановых остановок реактора 13 лет, а точнее 4381 день, установив новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации среди энергоблоков данного типа. (Синьхуа/Мао Сыцянь)

Шэньчжэнь, 12 апреля /Синьхуа/ — На 12 апреля 2018 года энергоблок №1 китайской атомной электростанции «Линъао» в провинции Гуандун /Южный Китай/ проработал без внеплановых остановок реактора 13 лет, а точнее 4381 день, установив новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации среди энергоблоков данного типа. (Синьхуа/Мао Сыцянь)