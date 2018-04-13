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Энергоблок №1 китайской АЭС «Линъао» установил новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации
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Энергоблок №1 китайской АЭС «Линъао» установил новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации 

ИА Синьхуа 16 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Шэньчжэнь, 12 апреля /Синьхуа/ — На 12 апреля 2018 года энергоблок №1 китайской атомной электростанции «Линъао» в провинции Гуандун /Южный Китай/ проработал без внеплановых остановок реактора 13 лет, а точнее 4381 день, установив новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации среди энергоблоков данного типа. (Синьхуа/Мао Сыцянь)
Шэньчжэнь, 12 апреля /Синьхуа/ — На 12 апреля 2018 года энергоблок №1 китайской атомной электростанции «Линъао» в провинции Гуандун /Южный Китай/ проработал без внеплановых остановок реактора 13 лет, а точнее 4381 день, установив новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации среди энергоблоков данного типа. (Синьхуа/Мао Сыцянь)
Шэньчжэнь, 12 апреля /Синьхуа/ — На 12 апреля 2018 года энергоблок №1 китайской атомной электростанции «Линъао» в провинции Гуандун /Южный Китай/ проработал без внеплановых остановок реактора 13 лет, а точнее 4381 день, установив новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации среди энергоблоков данного типа. (Синьхуа/Мао Сыцянь)
Шэньчжэнь, 12 апреля /Синьхуа/ — На 12 апреля 2018 года энергоблок №1 китайской атомной электростанции «Линъао» в провинции Гуандун /Южный Китай/ проработал без внеплановых остановок реактора 13 лет, а точнее 4381 день, установив новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации среди энергоблоков данного типа. (Синьхуа/Мао Сыцянь)
Шэньчжэнь, 12 апреля /Синьхуа/ — На 12 апреля 2018 года энергоблок №1 китайской атомной электростанции «Линъао» в провинции Гуандун /Южный Китай/ проработал без внеплановых остановок реактора 13 лет, а точнее 4381 день, установив новый мировой рекорд по времени непрерывной безопасной эксплуатации среди энергоблоков данного типа. (Синьхуа/Мао Сыцянь)
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