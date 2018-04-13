В Лондоне прошла презентация 2-го тома книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на различных иностранных языках

Лондон, 12 апреля / Синьхуа / — Презентация 2-го тома книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на различных иностранных языках, организованная Пресс-канцелярией Госсовета КНР , Китайским управлением по делам издания и распространения литературы на иностранных языках и посольством КНР Великобритании , состоялась 11 апреля в Лондоне. (Синьхуа/Изабель Инфантес)

Лондон, 12 апреля /Синьхуа/ — Презентация 2-го тома книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на различных иностранных языках, организованная Пресс-канцелярией Госсовета КНР, Китайским управлением по делам издания и распространения литературы на иностранных языках и посольством КНР в Великобритании, состоялась 11 апреля в Лондоне. (Синьхуа/Изабель Инфантес)

Лондон, 12 апреля /Синьхуа/ — Презентация 2-го тома книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на различных иностранных языках, организованная Пресс-канцелярией Госсовета КНР, Китайским управлением по делам издания и распространения литературы на иностранных языках и посольством КНР в Великобритании, состоялась 11 апреля в Лондоне. (Синьхуа/Изабель Инфантес)

Лондон, 12 апреля /Синьхуа/ — Презентация 2-го тома книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на различных иностранных языках, организованная Пресс-канцелярией Госсовета КНР, Китайским управлением по делам издания и распространения литературы на иностранных языках и посольством КНР в Великобритании, состоялась 11 апреля в Лондоне. (Синьхуа/Изабель Инфантес)

Лондон, 12 апреля /Синьхуа/ — Презентация 2-го тома книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на различных иностранных языках, организованная Пресс-канцелярией Госсовета КНР, Китайским управлением по делам издания и распространения литературы на иностранных языках и посольством КНР в Великобритании, состоялась 11 апреля в Лондоне. (Синьхуа/Изабель Инфантес)

Лондон, 12 апреля /Синьхуа/ — Презентация 2-го тома книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» на различных иностранных языках, организованная Пресс-канцелярией Госсовета КНР, Китайским управлением по делам издания и распространения литературы на иностранных языках и посольством КНР в Великобритании, состоялась 11 апреля в Лондоне. (Синьхуа/Изабель Инфантес)