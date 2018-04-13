Ещё
Любование цветущими вишнями в Циндао
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Любование цветущими вишнями в Циндао 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Циндао /пров. Шаньдун/, 12 апреля /Синьхуа/ — В парке Чжуншань в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ недавно для множества местных жителей и туристов настала пора любования цветущими вишнями. (Синьхуа/Ван Хайбинь)
Циндао /пров. Шаньдун/, 12 апреля /Синьхуа/ — В парке Чжуншань в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ недавно для множества местных жителей и туристов настала пора любования цветущими вишнями. (Синьхуа/Ван Хайбинь)
Циндао /пров. Шаньдун/, 12 апреля /Синьхуа/ — В парке Чжуншань в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ недавно для множества местных жителей и туристов настала пора любования цветущими вишнями. (Синьхуа/Ван Хайбинь)
ИА Синьхуа: последние новости
Новая книга социолога М.Элброу о роли Китая в будущем глобальном мире Ли Чжаньшу встретился с президентом Австрии Си Цзиньпин призвал представителей деловых кругов Тайваня содействовать мирному развитию межбереговых отношений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии223
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН92
Байкал на грани экологической катастрофы12
Создатель «Новичка» жестко высказался о деле Скрипаля19
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»92
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение