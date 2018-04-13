Любование цветущими вишнями в Циндао

Циндао /пров. Шаньдун/, 12 апреля / Синьхуа / — В парке Чжуншань в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ недавно для множества местных жителей и туристов настала пора любования цветущими вишнями. (Синьхуа/Ван Хайбинь)

Циндао /пров. Шаньдун/, 12 апреля /Синьхуа/ — В парке Чжуншань в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ недавно для множества местных жителей и туристов настала пора любования цветущими вишнями. (Синьхуа/Ван Хайбинь)

Циндао /пров. Шаньдун/, 12 апреля /Синьхуа/ — В парке Чжуншань в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ недавно для множества местных жителей и туристов настала пора любования цветущими вишнями. (Синьхуа/Ван Хайбинь)