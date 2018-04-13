Пик туристического сезона в пещерах Лунмэньшику

Чжэнчжоу, 12 апреля / Синьхуа / — В апреле количество туристов, прибывающих в ландшафтный парк «Лунмэньшику» в городском округе Лоян провинции Хэнань /Центральный Китай /, постепенно достигает своего пика. По информации из администрации парка, древние пещеры с буддийскими каменными скульптурами ежедневно посещают свыше 10 тыс. китайских и иностранных туристов. (Синьхуа/Чжу Сян)

Чжэнчжоу, 12 апреля /Синьхуа/ — В апреле количество туристов, прибывающих в ландшафтный парк «Лунмэньшику» в городском округе Лоян провинции Хэнань /Центральный Китай/, постепенно достигает своего пика. По информации из администрации парка, древние пещеры с буддийскими каменными скульптурами ежедневно посещают свыше 10 тыс. китайских и иностранных туристов. (Синьхуа/Чжу Сян)

Чжэнчжоу, 12 апреля /Синьхуа/ — В апреле количество туристов, прибывающих в ландшафтный парк «Лунмэньшику» в городском округе Лоян провинции Хэнань /Центральный Китай/, постепенно достигает своего пика. По информации из администрации парка, древние пещеры с буддийскими каменными скульптурами ежедневно посещают свыше 10 тыс. китайских и иностранных туристов. (Синьхуа/Чжу Сян)

Чжэнчжоу, 12 апреля /Синьхуа/ — В апреле количество туристов, прибывающих в ландшафтный парк «Лунмэньшику» в городском округе Лоян провинции Хэнань /Центральный Китай/, постепенно достигает своего пика. По информации из администрации парка, древние пещеры с буддийскими каменными скульптурами ежедневно посещают свыше 10 тыс. китайских и иностранных туристов. (Синьхуа/Чжу Сян)

Чжэнчжоу, 12 апреля /Синьхуа/ — В апреле количество туристов, прибывающих в ландшафтный парк «Лунмэньшику» в городском округе Лоян провинции Хэнань /Центральный Китай/, постепенно достигает своего пика. По информации из администрации парка, древние пещеры с буддийскими каменными скульптурами ежедневно посещают свыше 10 тыс. китайских и иностранных туристов. (Синьхуа/Чжу Сян)

Чжэнчжоу, 12 апреля /Синьхуа/ — В апреле количество туристов, прибывающих в ландшафтный парк «Лунмэньшику» в городском округе Лоян провинции Хэнань /Центральный Китай/, постепенно достигает своего пика. По информации из администрации парка, древние пещеры с буддийскими каменными скульптурами ежедневно посещают свыше 10 тыс. китайских и иностранных туристов. (Синьхуа/Чжу Сян)