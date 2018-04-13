Ещё
Монголия подключается к сети азиатских автомобильных дорог с выходом к морским портам Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Монголия подключается к сети азиатских автомобильных дорог с выходом к морским портам Китая 

ИА Синьхуа 10 минут назад
Улан-Батор, 12 апреля /Синьхуа/ — Парламент Монголии сегодня одобрил законопроект о ратификации межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог между Монголией, Китаем и Россией.
Соглашение направлено на содействие торговле, расширение сотрудничества в транспортном секторе и создание правовых механизмов регулирования перевозки грузов морем через морские порты Китая.
Трехстороннее межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильныхдорог между Монголией, Китаем и Россией было подписано 8 декабря 2016 года в ходе министерской конференции ЭСКАТО по транспорту в Москве. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
МИД КНР призывает Австралию отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран Ли Кэцян встретился со специальным посланником президента Индонезии Новая книга социолога М.Элброу о роли Китая в будущем глобальном мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Названы возможные цели для удара США по Сирии470
Суд изменил приговор Улюкаеву226
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН26
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники303
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение