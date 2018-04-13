Монголия подключается к сети азиатских автомобильных дорог с выходом к морским портам Китая

Россией. Улан-Батор , 12 апреля / Синьхуа / — Парламент Монголии сегодня одобрил законопроект о ратификации межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильных дорог между Монголией, Китаем Соглашение направлено на содействие торговле, расширение сотрудничества в транспортном секторе и создание правовых механизмов регулирования перевозки грузов морем через морские порты Китая. Трехстороннее межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках по сети азиатских автомобильныхдорог между Монголией, Китаем и Россией было подписано 8 декабря 2016 года в ходе министерской конференции ЭСКАТО по транспорту в Москве . —0—