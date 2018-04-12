Ли Кэцян встретился со специальным посланником президента Индонезии

Пекин, 12 апреля / Синьхуа / — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня во второй половине дня в Доме народных собраний в Пекине провел встречу со специальным посланником президента Индонезии , министром-координатором по морским делам страны Лухутом Панджаитаном.

Ли Кэцян заявил, что Китай намерен совместно с индонезийской стороной сближать контакты на высоком уровне, усиливать состыковку инициативы «Пояса и путь» со стратегиями развития Индонезии, содействовать сотрудничеству в области инфраструктуры, инвестиций и производственных мощностей.

Л. Панджаитан отметил, что целью его визита в Китай в роли спецпосланника президента Индонезии является содействие состыковке индонезийской стратегии развития «Региональный комплексный экономический коридор» и других стратегий с китайской инициативой «Пояса и пути», углубление двустороннего практического сотрудничества и реализация принципа взаимной выгоды. —0—