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Ли Кэцян встретился со специальным посланником президента Индонезии
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Ли Кэцян встретился со специальным посланником президента Индонезии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 12 апреля /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня во второй половине дня в Доме народных собраний в Пекине провел встречу со специальным посланником президента Индонезии, министром-координатором по морским делам страны Лухутом Панджаитаном.
Ли Кэцян заявил, что Китай намерен совместно с индонезийской стороной сближать контакты на высоком уровне, усиливать состыковку инициативы «Пояса и путь» со стратегиями развития Индонезии, содействовать сотрудничеству в области инфраструктуры, инвестиций и производственных мощностей.
Л. Панджаитан отметил, что целью его визита в Китай в роли спецпосланника президента Индонезии является содействие состыковке индонезийской стратегии развития «Региональный комплексный экономический коридор» и других стратегий с китайской инициативой «Пояса и пути», углубление двустороннего практического сотрудничества и реализация принципа взаимной выгоды. —0—
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