Допустимы ли переговоры по КНДР без участия России и Японии?

Вероятно, Ким Чен Ын (Председатель Трудовой партии Кореи ) внезапно нанес визит в Китай , так как ожидал нормализовать отношения с КНР и усилить свои позиции в преддверии переговоров в верхах между США КНДР . Хотя Китай вряд ли всецело встанет на сторону Северной Кореи, Соединенным Штатам стало намного сложнее оказывать давление на КНДР. Даже для того, чтобы заставить Северную Корею частично отказаться от разработки ядерного оружия и ракет, они неизбежно должны пойти на определенные уступки со своей стороны.

Изначально КНДР выступила инициатором переговоров в верхах с США исходя из того, что время сейчас наиболее благоприятное. Притом, что Северная Корея добилась выдающихся успехов в создании ядерного оружия и ракет, жесткие санкции, введенные прошлой осенью, пока не оказали разрушительного влияния на экономику страны.

Позиция России заключается в том, чтобы учесть интересы всех сторон и решить проблему политическими и дипломатическими средствами. В прошлом году она разработала дорожную карту для последовательного решения данного вопроса.

Первым этапом стал «план двойного замораживания»: США свертывают военную активность на Корейском полуострове, КНДР останавливает разработку ядерного оружия и ракет. Второй этап — непосредственный диалог между США и КНДР, а также КНДР и Республикой Корея. На третьей стадии нужно возобновить консультации между шестью странами и провести многостороннее обсуждение. Можно сказать, что первый и второй этапы сейчас находятся в процессе реализации, и постепенно появляется шанс возобновления консультаций и между шестью странами.

Россия и Китай не признают КНДР как ядерную державу и требуют ее разоружения. КНР и Япония также заинтересованы в уменьшении военного присутствия США в Северо-восточной Азии. Однако в подходе Китая и России все же наблюдаются некоторые различия.

Хотя КНР рассматривает Корейский полуостров как жизненно важный для собственного существования регион, Россию он беспокоит не так, как Восточная Европа, Центральная Азия или Средний Восток. Кроме того, Россия считает идеальным решением проблемы проведение консультаций между шестью странами, и делает на этом акцент. Китай же не нуждается в многосторонних консультациях, и наименьшее число игроков для этой страны даже выгодней, так как он хочет сделать полуостров сферой своего влияния.

Даже если КНР, не привлекая Японию и Россию, предложит провести «консультации между четырьмя странами», Южной Кореей, США и Китаем, то Россия, скорее всего, не будет против. Причина в том, что в отличие от КНР, для России Корейский полуостров не представляет первостепенного интереса.

Считается, что Ким Чен Ын хочет также встретиться и с президентом России Владимиром Путиным . Однако перед господином Путиным сейчас стоят другие задачи во внутренней и внешней политике, которым следует уделять больше внимания, поэтому вероятность того, что в ближайшее время будут проведены русско-корейские переговоры в верхах, составляет лишь 50%.

Интервью брал Рёсукэ Эндо