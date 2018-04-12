Ван И провел встречу со спецпосланником президента Индонезии

Пекин, 12 апреля / Синьхуа / — Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И сегодня встретился со специальным посланником президента Индонезии , министром-координатором по морским делам страны Лухутом Панджаитаном.

Ван И отметил, что в этом году отмечается 5-я годовщина со дня установления отношений всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Индонезией. Стороны должны совместно работать по трем направлениям — совместное строительство «Пояса и пути», продвижение процесса интеграции в регионе, а также построение международных отношений нового типа.

Китай готов прилагать совместные усилия с Индонезией для расширения результатов взаимовыгодного сотрудничества, заявил Ван И.

Лухут Панджаитан, в свою очередь, заявил, что Индонезия готова вместе с Китаем надлежащим образом претворять в жизнь консенсус, достигнутый главами двух государств, усилить контакты на высоком уровне, содействовать углубленной состыковке концепции «Глобальная морская опора» с инициативой «Пояс и путь», а также принести большую выгоду двум странам и региону. -0-