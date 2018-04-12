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В Шанхае открылась Китайская международная ярмарка медицинской аппаратуры
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В Шанхае открылась Китайская международная ярмарка медицинской аппаратуры 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 12 апреля /Синьхуа/ — В среду в Шанхае открылась Китайская международная ярмарка медицинской аппаратуры. На ней тысячи китайских и зарубежных предприятий демонстрируют новейшие медицинские аппараты и технические достижения.
Шанхай, 12 апреля /Синьхуа/ — В среду в Шанхае открылась Китайская международная ярмарка медицинской аппаратуры. На ней тысячи китайских и зарубежных предприятий демонстрируют новейшие медицинские аппараты и технические достижения.
Шанхай, 12 апреля /Синьхуа/ — В среду в Шанхае открылась Китайская международная ярмарка медицинской аппаратуры. На ней тысячи китайских и зарубежных предприятий демонстрируют новейшие медицинские аппараты и технические достижения.
Шанхай, 12 апреля /Синьхуа/ — В среду в Шанхае открылась Китайская международная ярмарка медицинской аппаратуры. На ней тысячи китайских и зарубежных предприятий демонстрируют новейшие медицинские аппараты и технические достижения.
Шанхай, 12 апреля /Синьхуа/ — В среду в Шанхае открылась Китайская международная ярмарка медицинской аппаратуры. На ней тысячи китайских и зарубежных предприятий демонстрируют новейшие медицинские аппараты и технические достижения.
Шанхай, 12 апреля /Синьхуа/ — В среду в Шанхае открылась Китайская международная ярмарка медицинской аппаратуры. На ней тысячи китайских и зарубежных предприятий демонстрируют новейшие медицинские аппараты и технические достижения.
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