Пассажиропоток аэропорта Владивостока на международных линиях вырос в 2017 году почти на 40%

Рост пассажиропотока аэропорта Владивостока на международных направлениях в 2017 году составил около 40%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил директор по авиационной коммерции авиаузла Александр Бобров

«Мы в прошлом году пережили рубеж — 2 млн пассажиров за год, и из них мы обслужили 780 тыс. пассажиров на международных авиалиниях. Рост составил около 40%», — сказал он.

В 2017 году Приморье посетили 4 млн российских и иностранных граждан, на треть больше, чем в 2016 году. Самым массовым зарубежным стал поток туристов из Китая — регион посетило около 420 тысяч человек.

Международный аэропорт Владивосток был открыт в 1932 году, в 2012 году он был полностью модернизирован: построены новый терминал, рулежные дорожки, новая взлетно-посадочная полоса, полностью обновлены системы безопасности и сервиса.

Аэропорт является одним из лидеров на Дальнем Востоке и в Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В 2017 году услугами аэропорта воспользовалось почти 2,2 млн человек. С начала этого года отмечается 20-процентный рост пасажиропотока, в основном за счет туристов из стран АТР: Республики Корея Японии , Китая.

Маршрутная сеть аэропорта насчитывает 45 направлений, полеты по ним совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний.