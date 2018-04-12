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Пассажиропоток аэропорта Владивостока на международных линиях вырос в 2017 году почти на 40%
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Пассажиропоток аэропорта Владивостока на международных линиях вырос в 2017 году почти на 40% 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Рост пассажиропотока аэропорта Владивостока на международных направлениях в 2017 году составил около 40%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил директор по авиационной коммерции авиаузла Александр Бобров.
«Мы в прошлом году пережили рубеж — 2 млн пассажиров за год, и из них мы обслужили 780 тыс. пассажиров на международных авиалиниях. Рост составил около 40%», — сказал он.
В 2017 году Приморье посетили 4 млн российских и иностранных граждан, на треть больше, чем в 2016 году. Самым массовым зарубежным стал поток туристов из Китая — регион посетило около 420 тысяч человек.
Международный аэропорт Владивосток был открыт в 1932 году, в 2012 году он был полностью модернизирован: построены новый терминал, рулежные дорожки, новая взлетно-посадочная полоса, полностью обновлены системы безопасности и сервиса.
Аэропорт является одним из лидеров на Дальнем Востоке и в Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В 2017 году услугами аэропорта воспользовалось почти 2,2 млн человек. С начала этого года отмечается 20-процентный рост пасажиропотока, в основном за счет туристов из стран АТР: Республики Корея, Японии, Китая.
Маршрутная сеть аэропорта насчитывает 45 направлений, полеты по ним совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний.
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