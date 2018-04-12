В Китае вводят систему мгновенного распознавания лиц

В китайских аэропортах внедряют систему распознавания лиц в целях ускорения проверки безопасности, сообщает Синьхуа. Систему разработали специалисты Чунцинского института зеленых и интеллектуальных технологий при Академии наук Китая. Вспомогательными системами оснащены 557 коридоров проверки безопасности в 62 аэропортах, включая Шанхайский международный аэропорт Пудун (Восточный Китай) и Гуанчжоуский международный аэропорт Байюнь (пров. Гуандун, Южный Китай). Система доказала свою эффективность и точность после применения примерно в 80 проц. аэропортов страны, ежегодная пропускная способность каждого из которых превышает 30 млн пассажиров. "При проверке действительности документов системе требуется менее одной секунды, чтобы сравнить лицо пассажира с фотографией в удостоверении личности", — сказал Ши Юй, глава центра интеллектуальной безопасности института. По его словам, институт разрабатывает технологию распознавания лиц для автоматической регистрации в аэропорту. Система позволит пассажирам без прохождения процедуры регистрации напрямую проходить к коридорам проверки безопасности, где камеры будут фотографировать их лица и сканировать удостоверения личности или паспорта для проверки личности. Перед внедрением по всей стране, в мае обновленная система начнет использоваться в аэропорту в г. Чанша, административном центре пров. Хунань (Центральный Китай), и в июне — в аэропорту Юйлинь в пров. Шэньси (Северо-Западный Китай). Технологии распознавания лиц активно внедряются в разные сферы жизни китайцев. Подобные системы помогают находить пропавших детей или пожилых людей и облегчают повседневную жизнь. Так, жители страны могут с помощью сканирования лиц делать покупки, совершать платежи или входить в здания. Но есть и оборотная сторона медали: китайцы находятся под наблюдением, часто не подозревая об этом. Это позволяет правительству и полиции выявлять правонарушителей — от пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, и похитителей бумаги в общественных туалетах до настоящих преступников, а также осуществлять все более тотальный контроль за гражданами. Китайские компании подали 530 заявок на патенты на системы видеонаблюдения в прошлом году, по данным CB Insights. Для сравнения: в США было подано только 96 заявок. Кроме того, Китай подал более 900 заявок на патенты на технологии распознавания лиц. Заявки подают как государственные организации, так и представители частного сектора, согласно CB Insights. Это отражает двухсторонний подход Китая к цели стать лидером в разработке искусственного интеллекта (ИИ). Он объединяет государственную политику развития отрасли и участие таких интернет-гигантов, как Alibaba и Tencent, а также стартапов.