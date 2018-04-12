Ещё
В Китае вводят систему мгновенного распознавания лиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае вводят систему мгновенного распознавания лиц 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В китайских аэропортах внедряют систему распознавания лиц в целях ускорения проверки безопасности, сообщает Синьхуа. Систему разработали специалисты Чунцинского института зеленых и интеллектуальных технологий при Академии наук Китая. Вспомогательными системами оснащены 557 коридоров проверки безопасности в 62 аэропортах, включая Шанхайский международный аэропорт Пудун (Восточный Китай) и Гуанчжоуский международный аэропорт Байюнь (пров. Гуандун, Южный Китай). Система доказала свою эффективность и точность после применения примерно в 80 проц. аэропортов страны, ежегодная пропускная способность каждого из которых превышает 30 млн пассажиров. "При проверке действительности документов системе требуется менее одной секунды, чтобы сравнить лицо пассажира с фотографией в удостоверении личности", — сказал Ши Юй, глава центра интеллектуальной безопасности института. По его словам, институт разрабатывает технологию распознавания лиц для автоматической регистрации в аэропорту. Система позволит пассажирам без прохождения процедуры регистрации напрямую проходить к коридорам проверки безопасности, где камеры будут фотографировать их лица и сканировать удостоверения личности или паспорта для проверки личности. Перед внедрением по всей стране, в мае обновленная система начнет использоваться в аэропорту в г. Чанша, административном центре пров. Хунань (Центральный Китай), и в июне — в аэропорту Юйлинь в пров. Шэньси (Северо-Западный Китай). Технологии распознавания лиц активно внедряются в разные сферы жизни китайцев. Подобные системы помогают находить пропавших детей или пожилых людей и облегчают повседневную жизнь. Так, жители страны могут с помощью сканирования лиц делать покупки, совершать платежи или входить в здания. Но есть и оборотная сторона медали: китайцы находятся под наблюдением, часто не подозревая об этом. Это позволяет правительству и полиции выявлять правонарушителей — от пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, и похитителей бумаги в общественных туалетах до настоящих преступников, а также осуществлять все более тотальный контроль за гражданами. Китайские компании подали 530 заявок на патенты на системы видеонаблюдения в прошлом году, по данным CB Insights. Для сравнения: в США было подано только 96 заявок. Кроме того, Китай подал более 900 заявок на патенты на технологии распознавания лиц. Заявки подают как государственные организации, так и представители частного сектора, согласно CB Insights. Это отражает двухсторонний подход Китая к цели стать лидером в разработке искусственного интеллекта (ИИ). Он объединяет государственную политику развития отрасли и участие таких интернет-гигантов, как Alibaba и Tencent, а также стартапов.
Вести.Ru: последние новости
Как "вечный" Си Цзиньпин повлиял на Африку? Столицу Приморья и корейский Тэгу связала новая воздушная линия ОЗХО подтвердила версию отравления "Новичком"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса345
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому170
Улюкаев удивил тюремным досугом75
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ163
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»42
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение