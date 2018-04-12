Премьер-министр КНДР подчеркнул необходимость улучшить жизнь народа

Пхеньян , 12 апреля / Синьхуа / — Выступая с докладом на 6-й сессии Верховного народного собрания 13-го созыва, премьер-министр КНДР Пак Бон Дю подчеркнул, что улучшение жизни народа является одной из главных задач правительства в текущем году.

Как сообщило в среду агентство ЦТАК, выступая с отчетом о работе кабинета министров в 2017 году и докладом о работе и задачах в 2018 году, Пак Бон Дю отметил, что под руководством Ким Чен Ына прошлый год стал «годом великой победы»: КНДР преодолела серьезные вызовы и достигла огромного прогресса в экономике. Премьер-министр подчеркнул, что в этом году страна намерена достичь прорыва в активизации экономики, взяться за повышение самостоятельности национальной экономики и жизненного уровня народа как за центральную задачу, реализовать цели третьего года, определенные в пятилетней стратегии развития экономики.

Пак Бон Дю заявил, что кабинет министров будет добиваться подъема в легкой промышленности, сельском хозяйстве и производстве продукции водного промысла, а также изменений в процессе улучшения жизни народа. —0—