Столицу Приморья и корейский Тэгу связала новая воздушная линия

Новый прямой рейс открыли между Владивостоком Кореей . Теперь туристы будут путешествовать в Приморье из города Тэгу. Одного из крупнейших в Южной Корее.

Регистрация на рейс едва началась, а перед стойками уже очереди. Туристы из Южной Кореи покидают Владивосток, увозя с собой впечатления. Рейсы в Сеул Пусан из приморской столицы уже привычны. Теперь открыто новое направление — южнокорейский город Тэгу. «Прежде нам приходилось ехать в Сеул, и оттуда уже лететь. Я могу теперь сесть на самолет в своем родном городе, это очень просто. Всего два с половиной часа — и я здесь, во Владивостоке», — говорит Ван Пьен Хонг.

Самолеты с такой ливреей впервые появятся в аэропорту Владивостока. Южнокорейская бюджетная авиакомпания — дебютант в Приморье. И теперь она будет выполнять рейсы трижды в неделю.

Тэгу — один из самых крупных городов Южной Кореи. Пока направлением пользуются только иностранные туристы, но в скором времени ждут и россиян. Здесь есть, на что посмотреть — небоскребы перемежаются с древними буддистскими храмами, промышленные районы — с природными парками. А ещё из Тэгу можно транзитом улететь в другие страны. А у жителей Кореи, в свою очередь, очень популярен Владивосток.

Это показывают и цифры — турпоток растёт, и с января по март текущего года в приморской столице приняли уже 20 тысяч южнокорейских туристов. Это в два раза больше, чем в 2017-м за тот же период. «В прошлом году мы перешли рубеж 2 миллиона пассажиров в год, из них 780 тысяч — это пассажиры международных линий. Рост — около 40 процентов», — подтверждает Александр Бобров , директор по международной коммерции ОАО Международный аэропорт Владивосток.