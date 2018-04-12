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Новая книга социолога М. Элброу о роли Китая в будущем глобальном мире
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Новая книга социолога М. Элброу о роли Китая в будущем глобальном мире 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Лондон, 11 апреля /Синьхуа/ — Презентация англоязычного издания новой книги Мартина Элброу «China's Role in a Shared Human Future» /"Роль Китая в совместном человеческом будущем"/ состоялась 10 апреля на открывшейся Лондонской книжной ярмарке в Великобритании.
В новой работе известного британского социолога, основателя теории глобализации М. Элброу собраны его свежие идеи и размышления, касающиеся Китая и его роли в будущем мире.
Лондон, 11 апреля /Синьхуа/ — Презентация англоязычного издания новой книги Мартина Элброу «China's Role in a Shared Human Future» /"Роль Китая в совместном человеческом будущем"/ состоялась 10 апреля на открывшейся Лондонской книжной ярмарке в Великобритании.
В новой работе известного британского социолога, основателя теории глобализации М. Элброу собраны его свежие идеи и размышления, касающиеся Китая и его роли в будущем мире.
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