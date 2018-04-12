Новая книга социолога М. Элброу о роли Китая в будущем глобальном мире

Лондон, 11 апреля / Синьхуа / — Презентация англоязычного издания новой книги Мартина Элброу «China's Role in a Shared Human Future» /"Роль Китая в совместном человеческом будущем"/ состоялась 10 апреля на открывшейся Лондонской книжной ярмарке в Великобритании

В новой работе известного британского социолога, основателя теории глобализации М. Элброу собраны его свежие идеи и размышления, касающиеся Китая и его роли в будущем мире.

Лондон, 11 апреля /Синьхуа/ — Презентация англоязычного издания новой книги Мартина Элброу «China's Role in a Shared Human Future» /"Роль Китая в совместном человеческом будущем"/ состоялась 10 апреля на открывшейся Лондонской книжной ярмарке в Великобритании.

В новой работе известного британского социолога, основателя теории глобализации М. Элброу собраны его свежие идеи и размышления, касающиеся Китая и его роли в будущем мире.