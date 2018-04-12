Ещё
США настроены на денуклеаризацию и не станут «играть в игры» на переговорах с КНДР — Помпео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США настроены на денуклеаризацию и не станут «играть в игры» на переговорах с КНДР — Помпео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом он сообщил в своих письменных показаниях.
Директор ЦРУ Майк Помпео сделал заявление о намерениях президента США Дональда Трампа не допустить риска из-за северокорейского ядерного арсенала. Помпео заявил, что США не будут «играть в игры» с КНДР и четко настроены на денуклеаризацию.
«Осталось сделать немало дипломатической работы, в том числе по поддержке намерения президента встретиться с северокорейским лидером. Эта встреча будет проходить на фоне приверженности нашего президента достижению денуклеаризации. Он также намерен не допустить того, чтобы Америка подверглась риску из-за северокорейского арсенала ядерного оружия», — передают РИА Новости письменные показания директора ЦРУ.
Майк Помпео уверен, что сейчас Соединенные Штаты не повторят ошибок, которые допускали в прошлом при переговорах с Северной Кореей. Помпео заявил, что он не станет играть в игры за столом переговоров, как и президент США.
«Ставки высоки для всех, но я считаю, что они выше всего для северокорейского режима», — сообщил директор ЦРУ.
Между тем, напомним, ранее Майк Помпео заявлял, что «годы мягкой политики» Вашингтона в отношении России завершились. Но при этом, он также упомянул о необходимости налаживания отношений с Москвой, несмотря на их «сложность».
ТК «Звезда»: последние новости
США настроены на денуклеаризацию и не станут «играть в игры» на переговорах с КНДР — Помпео ОЗХО завершила изучение инцидента в Солсбери СМИ назвали дату нанесения США удара по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля60
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус406
«РФ понесет от американцев большой ущерб»567
США рассказали о возможности удара по военным РФ107
В США передумали вводить санкций против России28
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение