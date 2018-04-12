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В Ташкенте состоялся прием по случаю вступления в должность нового посла КНР
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В Ташкенте состоялся прием по случаю вступления в должность нового посла КНР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 12 апреля /Синьхуа/ — Вновь назначенный посол КНР в Узбекистане Цзян Янь накануне организовала прием по случаю вступления в должность, сообщила пресс-служба посольства КНР в Ташкенте.
Цзян Янь в приветственном слове особо отметила гостеприимство и великодушие, богатую историю и культуру узбекского народа, а также прочную дружбу между Китаем и Узбекистаном. «Мы будем вместе делать все для претворения в жизнь важных договоренностей между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Шавкатом Мирзиеевым, чтобы вывести двустороннее многоплановое сотрудничество на новый уровень в целях дальнейшего укрепления китайско-узбекских отношений всестороннего стратегического партнерства», — подчеркнула она.
Глава китайской дипмиссии приветствовала активное участие Узбекистана в строительстве «Пояса и пути» и выразила готовность дальнейшего развития сотрудничества в целях достижения совместного процветания.
В настоящее время Китай стал крупнейшим торговым партнером и источником инвестиций Узбекистана. Двусторонний товарооборот увеличился в 100 раз по сравнению с началом установления дипотношений двух стран. В Узбекистане работают свыше 800 предприятий с китайским капиталом, отметила посол. —0—
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