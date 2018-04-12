КНДР произвела кадровые перестановки в руководстве страны

ТОКИО, 12 апр — РИА Новости . Сессия Верховного народного собрания КНДР , проходившая в среду в Пхеньяне , произвела кадровые перестановки в руководстве страны, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

С поста заместителя председателя Госсовета КНДР был смещен Хван Бён Со, который ранее занимал также должность начальника Главного политуправления Корейской Народной армии, но затем уступил этот пост Ким Чжон Гаку. Ранее поступала информация, что он разжалован и отправлен на перевоспитание на сельхозработы, однако впоследствии его имя вновь возникло в списках руководства страны. Смещение с поста зампредседателя Госсовета укрепляет версию об опале.

Его преемник на посту начальника Главного политуправления армии Ким Чжон Гак, напротив, в ходе последней сессии был введен в состав членов Госсовета страны. Кроме него членами Госсовета стал зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Пак Гван Хо, сопровождавший Ким Чен Ына во время его недавней поездки в Пекин.

При этом на сессии сам лидер государства Ким Чен Ын по неизвестным причинам отсутствовал. В материалах сессии не нашли своего отражения и серьезные внешнеполитические изменения — намеченная на 27 апреля встреча на высшем уровне Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и саммит КНДР-США, который может состояться в конце мая — начале июня.