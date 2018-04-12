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Гуанчжоу — город цветов
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Гуанчжоу — город цветов 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.
Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.
Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.
Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.
Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.
Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.
Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.
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