Гуанчжоу — город цветов

Гуанчжоу , 11 апреля / Синьхуа / — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.

Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.

Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.

Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.

Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.

Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.

Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/, опираясь на превосходные природные условия и тысячелетние традиции «города цветов», повышают качество озеленительных и ландшафтных работ, создавая новый облик экологически чистого Гуанчжоу.