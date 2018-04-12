СМИ: Ким Чен Ын не присутствовал на сессии Верховного народного собрания КНДР

Ким Чен Ын с прихода к власти в 2011 году посетил шесть из восьми предыдущий сессий ВНС. Сессия ВНС в нынешнем году привлекла пристальное внимание наблюдателей, поскольку проходит всего за пару недель до намеченного на 27 апреля саммита лидеров двух корейских государств. В частности, южнокорейские эксперты не исключали, что власти КНДР могли использовать это мероприятие для того, чтобы сигнализировать международному сообществу о поддержке политики Ким Чен Ына по нормализации отношений с Южной Кореей и готовности к отказу от своей ракетно-ядерной программы.

Верховное народное собрание состоит из 687 парламентариев. Как правило, депутаты собираются в столице раз в год, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках Президиума ВНС. Его председателем является Ким Ен Нам, который занимает вторую позицию в политической иерархии КНДР.