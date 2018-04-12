Ещё
СМИ: Ким Чен Ын не присутствовал на сессии Верховного народного собрания КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Ким Чен Ын не присутствовал на сессии Верховного народного собрания КНДР 

ТАСС 36 минут назад
ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на прошедшей в среду в Пхеньяне сессии Верховного народного собрания (ВНС, парламента) страны. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.
Ким Чен Ын с прихода к власти в 2011 году посетил шесть из восьми предыдущий сессий ВНС. Сессия ВНС в нынешнем году привлекла пристальное внимание наблюдателей, поскольку проходит всего за пару недель до намеченного на 27 апреля саммита лидеров двух корейских государств. В частности, южнокорейские эксперты не исключали, что власти КНДР могли использовать это мероприятие для того, чтобы сигнализировать международному сообществу о поддержке политики Ким Чен Ына по нормализации отношений с Южной Кореей и готовности к отказу от своей ракетно-ядерной программы.
Верховное народное собрание состоит из 687 парламентариев. Как правило, депутаты собираются в столице раз в год, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках Президиума ВНС. Его председателем является Ким Ен Нам, который занимает вторую позицию в политической иерархии КНДР.
ТАСС: последние новости
Монголия создаст специальные таможенные проходы для сотрудничества с РФ и КНР Южнокорейская авиакомпания открыла новый регулярный маршрут между Владивостоком и Тэгу ЕС расширил санкционный список по КНДР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«РФ понесет от американцев большой ущерб»360
США рассказали о возможности удара по военным РФ58
В США передумали вводить санкций против России2
Мэй направила флот к Сирии311
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»115
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение