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Ким Чен Ын не пришел на заседание парламента КНДР
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Ким Чен Ын не пришел на заседание парламента КНДР 

Российская Газета 2 часа назад
Лидер КНДР пропустил сессию Верховного народного собрания страны. В минувшую среду 687 парламентариев обсудили бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов, сообщает ТАСС.
Эксперты ожидали, что власти Северной Кореи используют данное мероприятие для того, чтобы сигнализировать международному сообществу о поддержке политики Ким Чен Ына по нормализации отношений с Южной Кореей и готовности к отказу от ракетно-ядерной программы.
Напомним, 27 апреля в «Доме мира» в демилитаризованной зоне состоятся переговоры лидеров двух Корей. Главы государств обсудят денуклеаризацию на полуострове, установление мира и восстановление отношений. Отметим, что потепление между соседними станами стало возможным после участия КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане.
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