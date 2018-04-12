Ким Чен Ын не пришел на заседание парламента КНДР

Лидер КНДР пропустил сессию Верховного народного собрания страны. В минувшую среду 687 парламентариев обсудили бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов, сообщает ТАСС

Эксперты ожидали, что власти Северной Кореи используют данное мероприятие для того, чтобы сигнализировать международному сообществу о поддержке политики Ким Чен Ына по нормализации отношений с Южной Кореей и готовности к отказу от ракетно-ядерной программы.

Напомним, 27 апреля в «Доме мира» в демилитаризованной зоне состоятся переговоры лидеров двух Корей. Главы государств обсудят денуклеаризацию на полуострове, установление мира и восстановление отношений. Отметим, что потепление между соседними станами стало возможным после участия КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане.