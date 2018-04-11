Ещё
В Китае создадут Музей павших героев-добровольцев советских ВВС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае создадут Музей павших героев-добровольцев советских ВВС 

Свободная пресса 1 час назад
В городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй (Центральный Китай), будет создан Музей павших героев-добровольцев советских ВВС.
Как передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на своего корреспондента, музей, в котором будут в основном представлены памятники культуры и исторические материалы, призван рассказать великую историю о том, как в 1938 году группа лётчиков-добровольцев советских ВВС оказала бескорыстную помощь китайскому народу в сопротивлении японским захватчикам в ходе Уханьской битвы.
Уже известно, что музей расположится в парке «Цзефан» («Освобождение») в районе Ханькоу, в непосредственной близости от Кладбища павших героев-добровольцев советских ВВС.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Минобороны Китая сравнили отношения с РФ с горой Тайшань.
Справка «СП»
Уханьская битва шла с июня по октябрь 1938 года и стала крупнейшей схваткой на этапе стратегической обороны во время войны Китая с японскими захватчиками.
В Ухане проходили самые ожесточённые воздушные бои с участием советских лётчиков-добровольцев. Всего при обороне Ухани погибли около ста советских пилотов — в воздушных боях, от бомбежек, от болезней и в результате диверсий японцев. В настоящее время известны имена 29 советских лётчиков, павших за Ухань.
Новости Китая: Китайский пассажирский лайнер нового поколения завершил испытательные полёты
О традициях, инновационных разработках, событиях и жизни в Китае читайте в специальной теме «Свободной Прессы» — Китай сегодня
Свободная пресса: последние новости
В аэропортах Китая действует уникальная система распознавания лиц Трамп обвинил Путина в поддержке «Зверя Асада» США подняли в воздух самолет «судного дня»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля165
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня69
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии65
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН37
Россия показала самый мощный автомат47
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение