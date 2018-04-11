В Китае создадут Музей павших героев-добровольцев советских ВВС

В городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй (Центральный Китай ), будет создан Музей павших героев-добровольцев советских ВВС.

Как передаёт агентство «Синьхуа» со ссылкой на своего корреспондента, музей, в котором будут в основном представлены памятники культуры и исторические материалы, призван рассказать великую историю о том, как в 1938 году группа лётчиков-добровольцев советских ВВС оказала бескорыстную помощь китайскому народу в сопротивлении японским захватчикам в ходе Уханьской битвы.

Уже известно, что музей расположится в парке «Цзефан» («Освобождение») в районе Ханькоу, в непосредственной близости от Кладбища павших героев-добровольцев советских ВВС.

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Справка «СП»

Уханьская битва шла с июня по октябрь 1938 года и стала крупнейшей схваткой на этапе стратегической обороны во время войны Китая с японскими захватчиками.

В Ухане проходили самые ожесточённые воздушные бои с участием советских лётчиков-добровольцев. Всего при обороне Ухани погибли около ста советских пилотов — в воздушных боях, от бомбежек, от болезней и в результате диверсий японцев. В настоящее время известны имена 29 советских лётчиков, павших за Ухань.

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