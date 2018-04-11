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МИД КНР призывает Австралию отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран
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МИД КНР призывает Австралию отказаться от вмешательства во внутренние дела других стран 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — Китай призвал отдельных лиц в Австралии отказаться от вмешательства во внутренние дела других государств, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду на регулярной пресс-конференции.
В ответ на просьбу журналиста прокомментировать высказывания высокопоставленных чиновников Австралии о том, что Австралия будет пристально следить за действиями другой страны по созданию военной базы в островной стране Тихого океана, и о том, что Китай якобы учащает деятельность в Тихоокеанском регионе, Гэн Шуан сказал, что версия австралийской стороны о создании Китаем военной базы в одной из островных стран Тихого океана является вымыслом. По этому поводу Вануату уже дал разъяснения.
"Прагматичное сотрудничество между Китаем и островными странами южной части Тихого океана во всех областях содействует социально-экономическому развитию соответствующих стран, что встречает одобрение местных правительств и населения", — отметил Гэн Шуан.
По словам китайского дипломата, островные страны в южной части Тихого океана не входят в сферу влияния никакого государства. Он призвал отдельных лиц в Австралии отказаться от создания скандала безо всякой причины и прилагать реальные усилия для развития островных стран южной части Тихого океана. -0-
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