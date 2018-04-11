В Южной Корее посоветовали Ким Чен Ыну бросить курить

Во время банкета, устроенного 5 марта северокорейским лидером для прибывшей в Пхеньян южнокорейской делегации, Чон Ый Ён посоветовал Ким Чен Ыну бросить курить. При этом статус Ким Чен Ына в КНДР настолько высок, что советовать ему что-то считается дерзостью. Плюс Ким известен как заядлый курильщик — его часто фотографируют с сигаретой даже во время осмотра школ, больниц, детских садов.

Ситуацию на банкете разрядила супруга северокорейского вождя Ли Соль Чжу, которая засмеялась, хлопнула в ладоши и сказала, что «он даже меня не слушает, когда я прошу его бросить курить».