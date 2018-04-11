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В Южной Корее посоветовали Ким Чен Ыну бросить курить
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В Южной Корее посоветовали Ким Чен Ыну бросить курить 

Российская Газета 1 час назад
Глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён посоветовал лидеру КНДР Ким Чен Ыну бросить курить. Своим заявлением чиновник едва не вызвал охлаждение в только начавших налаживаться контактах между Сеулом и Пхеньяном. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.
Во время банкета, устроенного 5 марта северокорейским лидером для прибывшей в Пхеньян южнокорейской делегации, Чон Ый Ён посоветовал Ким Чен Ыну бросить курить. При этом статус Ким Чен Ына в КНДР настолько высок, что советовать ему что-то считается дерзостью. Плюс Ким известен как заядлый курильщик — его часто фотографируют с сигаретой даже во время осмотра школ, больниц, детских садов.
Ситуацию на банкете разрядила супруга северокорейского вождя Ли Соль Чжу, которая засмеялась, хлопнула в ладоши и сказала, что «он даже меня не слушает, когда я прошу его бросить курить».
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