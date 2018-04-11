Президент Южной Кореи пообещал Японии помочь улучшить отношения с КНДР

Как сообщает пресс-служба южнокорейской администрации, Таро Коно попросил Мун Чжэ Ина содействия в урегулировании, в частности, проблемы выяснения судеб японцев, которые были похищены в прошлом северокорейскими агентами.

"Президент Мун высказался за продолжение сотрудничества двух стран для урегулирования проблем Северной Кореи и Японии, включая проблему похищенных, и для улучшения северокорейско-японских отношений", — сообщила пресс-служба.

Как передало ранее японское агентство Киодо, Таро Коно в тот же день на переговорах с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва сказал, что Япония очень бы хотела, чтобы вопрос похищенных был поднят на предстоящем межкорейском саммите.

Мун Чжэ Ин планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне 27 апреля.

В 70-е и 80-е годы прошлого столетия КНДР тайно вывезла к себе несколько граждан Японии, чтобы использовать их в шпионских целях. Часть этих лиц вернулась в Японию, однако в Токио не считают вопрос закрытым и настаивают на прояснении всех обстоятельств похищений и поиске остальных пропавших без вести японцев. КНДР со своей стороны считает вопрос решенным.