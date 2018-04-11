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Президент Южной Кореи пообещал Японии помочь улучшить отношения с КНДР
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Президент Южной Кореи пообещал Японии помочь улучшить отношения с КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 11 апр — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал Токио помочь решению имеющихся проблем с КНДР и улучшению японо-северокорейских отношений, приняв во вторник в Сеуле главу МИД Японии Таро Коно.
Как сообщает пресс-служба южнокорейской администрации, Таро Коно попросил Мун Чжэ Ина содействия в урегулировании, в частности, проблемы выяснения судеб японцев, которые были похищены в прошлом северокорейскими агентами.
"Президент Мун высказался за продолжение сотрудничества двух стран для урегулирования проблем Северной Кореи и Японии, включая проблему похищенных, и для улучшения северокорейско-японских отношений", — сообщила пресс-служба.
Как передало ранее японское агентство Киодо, Таро Коно в тот же день на переговорах с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва сказал, что Япония очень бы хотела, чтобы вопрос похищенных был поднят на предстоящем межкорейском саммите.
Мун Чжэ Ин планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне 27 апреля.
В 70-е и 80-е годы прошлого столетия КНДР тайно вывезла к себе несколько граждан Японии, чтобы использовать их в шпионских целях. Часть этих лиц вернулась в Японию, однако в Токио не считают вопрос закрытым и настаивают на прояснении всех обстоятельств похищений и поиске остальных пропавших без вести японцев. КНДР со своей стороны считает вопрос решенным.
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