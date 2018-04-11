Китай будет стимулировать индустрию интегральных схем и микроэлектроники

Согласно сообщению Академии наук Китая, общественная платформа автоматизации проектирования электроники /EDA/ поможет местным предприятиям индустрии интегральных схем повысить эффективность проектирования и снизить затраты на разработку.

Она будет предоставлять компаниям услуги по дизайну, программному обеспечению, правам интеллектуальной собственности, а также услуги технической подготовки.

Данная платформа, как ожидается, продвинет вперед развитие промышленной цепочки индустрии интегральных схем. -0-