Китай будет стимулировать индустрию интегральных схем и микроэлектроники 

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ — Китай создаст сетевую платформу в приморском городе Циндао /пров. Шаньдун, Восточный Китай/ с целью стимулировать развитие микроэлектроники.
Согласно сообщению Академии наук Китая, общественная платформа автоматизации проектирования электроники /EDA/ поможет местным предприятиям индустрии интегральных схем повысить эффективность проектирования и снизить затраты на разработку.
Она будет предоставлять компаниям услуги по дизайну, программному обеспечению, правам интеллектуальной собственности, а также услуги технической подготовки.
Данная платформа, как ожидается, продвинет вперед развитие промышленной цепочки индустрии интегральных схем. -0-