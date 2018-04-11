10-й Форум берегов Тайваньского пролива пройдет в июне

Пекин, 11 апреля / Синьхуа / — 10-й Форум берегов Тайваньского пролива пройдет в середине июня в провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай /. Об этом сообщил в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.

Форум станет первым крупномасштабным мероприятием между берегами пролива после 19-го съезда КПК и будет посвящен дальнейшему расширению обменов между соотечественниками двух берегов пролива, отметил он.

Ма Сяогуан сказал, что форум направлен на создание разнообразных и всеобъемлющих программ обмена и играет конструктивную роль в улучшении связей между сторонами Тайваньского пролива. -0-