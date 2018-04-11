ВВС США намерены изучить способы «ядерного сдерживания» России и Китая

Академия ВВС США объявила грант на проведение исследований, связанных с противодействием оружию массового поражения (ОМП) в случае его применения.

Согласно документу, с которым ознакомился RT, к вооружениям массового поражения относятся химическое, биологическое, радиологическое и ядерное.

Китай. Отмечается, что в тексте упоминаются только две страны — Россия

«Применение теории игр к стратегии сдерживания России и Китая с акцентом на следующие вопросы: 1) как смоделировать то, что представляет ценность для России и Китая; 2) как поставить то, что представляет для них ценность, под угрозу для расширения возможностей сдерживания потенциального применения оружия массового поражения в будущем конфликте, а также его использования в целях запугивания и принуждения», — говорится в документе.

Подробности — в материале RT.